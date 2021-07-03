حريق يوقع اضرار كبيرة في ناحية تابعة للسليمانية

2021/07/03 | 16:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع اليوم السبت، حريق كبير في قرية تابعة لناحية كابيلون ضمن حدود محافظة السليمانية.

وقالت مديرية شرطة الغابات في السليمانية خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان مفارز شرطة غابات كابيلون وبالتعاون مع قسم شرطة غابات شاربازير وفرق اطفاء الحرائق في قضاء ماوت وجوارتا واهالي القرية، بذلت جهود حثيثة في اطفاء الحريق والسيطرة عليه.

واضاف البيان: ان الحريق الحق اضرارا كبيرة بالمنطقة، اذ احترقت نحو 80 دونما من الاراضي الزراعية وكذلك ادى الحريق الى نفوق 10 رؤوس من الابقار واحتراق وجرح 30 آخرا، بالاضافة الى نفوق 1500 من افراخ الدجاج في احدى مزارع الدواجن.

وتابع البيان، ان فرق شرطة الغابات والدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع هلاك نحو 200 رأس من الابقار.

PUKmedia ترجمة

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