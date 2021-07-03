رابطة شركات السفر والسياحة بالعراق تنتخب رئيساً جديداً لها

2021/07/03 | 16:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعانتخبت رابطة شركات السفر والسياحة في العراق، اليوم السبت، حيدر عامر ياسر السلامي الدجيلي، رئيساً جديداً لها.وذكرت الرابطة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "جرت صباح اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد، انتخابات الهيئة الادارية الجديدة لرابطة شركات السفر والسياحة في العراق وبحضور (225) عضو هيئة عامة".وأضاف البيان، أنه "أشرف على الانتخابات قاض من محكمة بداءة الكرادة وبحضور ممثل وزارة الثقافة والسياحة والاثار العراقية مهدي غضبان الساعدي مدير قسم الشركات في هيئة السياحة".وأوضح، أن "الانتخابات أفرزت فوز حيدر عامر ياسر السلامي الدجيلي رئيساً للرابطة وستة اعضاء مع عضوين احتياط"، لافتاً الى أن "الهيئة الادارية الجديدة سوف تباشر اعمالها بشكل قانوني لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من الان بعد أن صُدقت الانتخابات بشكل رسمي من قبل ممثل المحكمة وممثل هيئة السياحة ووزارة الثقافة واعضاء الهيئة العام".وتابع: "وتعتبر رابطة شركات السفر والسياحة العراقية مؤسسة تعمل تحت مظلة القانون العراقي وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتأسست بقانون رقم 47 لسنة 1967 وتم التعديل بقانون رقم 49 لسنة 1983 وتعمل لغرض توحيد جهودها وتنسق اعمالها لرفع مستوى السياحة في العراق".وقال حيدر عامر ياسرالسلامي الدجيلي، في أول تصريح صحفي له بعد إعلان فوزه رسمياً بنتائج الانتخابات، بحسب البيان: "سوف نبدأ من الان بمساندة الاخوة الاعضاء المنتخبين على العمل الجاد من اجل تصحيح المسار الذي يخدم عمل شركات السفر والسياحة العراقية وتخفيف جميع المعوقات والتنسيق المباشر مع مؤسسات الدولة والحكومة العراقية ومؤسسات القطاع الخاص من اجل انجاح العمل المشترك الذي يخدم ويعزز سوق العمل السياحي في العراق".

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