2021/07/03 | 16:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة، ربى فلاح حسن، اليوم السبت، مصير لقاحات كورونا بعد الأزمة الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق مختلفة من العراق.

وقالت حسن في حديث صحفي، إن “جميع اللقاحات يتم خزنها وحفظها في ثلاجات خاصة، معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ومؤهلة للمحافظة على درجات حرارة تناسب الدرجات الموصى بها لحفظ اللقاحات بين ٢ الى ٨ درجة مئوية ويمكنها المحافظة على هذه الدرجات حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي و لمدة ٧٢ ساعة بدون اي تأثر”.

وأشارت إلى أن “جميع اللقاحات التي توجد في المراكز الصحية لا تحتاج الى درجات حرارة تحت الصفر”، مبينة أن “جميع المستشفيات والمراكز الصحية مجهزة بمولدات تعوض فترة الانقطاع، كذلك توجد انظمة لمراقبة درجات حرارة الخزن بصورة مستمرة تساعد في ضمان المحافظة على درجات حرارة الخزن، ولم تتأثر كما اشيع فجميعها مؤمنة للاستخدام”.

وأكدت على “ضرورة واهمية اخذ اللقاح لمنع استمرار تفشي الوباء ولربما ظهور موجات اخرى ممكن ان تكون اخطر واشد من الحالية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولة بالصحة تكشف مصير لقاحات كورونا بعد الأزمة الكهربائية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤولة بالصحة تكشف مصير لقاحات كورونا بعد الأزمة الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).