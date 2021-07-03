ساعات التجهيز الكهربائي تسجل تفاوتاً كبيراً منذ بدء عودة المنظومة الكهربائية الى العمل

2021/07/03 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت ساعات تجهيز التيار الكهربائي في بعض المحافظات تفاوتا كبيرا وذلك بعد 24 ساعة من بدء عودة المنظومة الكهربائية الى العمل.

وفي رصد أجرته قناة التغيير، سجلت العاصمة بغداد انخفاضا كبيرا في معدل التجهيز حيث تراوحت في بعض المناطق بين ساعتين الى اربع ساعات، اما في كربلاء وديالى شهدت معظم المناطق تجهيز التيار اربع ساعات مقابل ساعة قطع ، وفي كركوك تم تجهيز معظم المناطق بـ 12 ساعة باليوم فقط.

وفي البصرة شهدت مناطق المحافظة عودة تدريجية للتيار غير انها لم تتجاوز الأربع ساعات، وفي الانبار من ثلاث ساعات تجهيز الى اربع ساعات باستثناء القائم التي غاب عنها التيار بشكل عام بعد استهداف الأبراج الناقلة.

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