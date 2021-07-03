2021/07/03 | 16:29 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول زيارة من نوعها بعد السيسي.. وزيرة مصرية تتوجه إلى بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/03 | 16:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أول زيارة من نوعها بعد السيسي.. وزيرة مصرية تتوجه إلى بغداد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أول زيارة من نوعها بعد السيسي.. وزيرة مصرية تتوجه إلى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).