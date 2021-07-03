2021/07/03 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اختتمت على قاعة نادي التضامن في النجف الاشرف، السبت، بطولة اندية العراق لفئة الناشئين بالملاكمة.

وقال إعلام اتحاد الملاكمة في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "نتائج البطولة التي استمرت خمسة ايام متواصلة شارك فيها اكثر من مئتي ملاكم يمثلون اكثر من ٥٥ ناديا، أسفرت عن فوز فريق مدرسة ميسان بالمركز الاول بتحقيقه ستة اوسمة بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، حيث جاء بالمركز الثاني فريق نادي ميسان الرياضي جامعا اربعة اوسمة ملونة حيث توج لاعبيه بذهبيتين وفضية وبرونزية".

وأضاف البيان ان "المركز الثالث كان من نصيب فريق نادي دجلة الرياضي الذي حقق اربعة اوسمة بواقع ذهبيتين وبرونزيتين".

وأوضح البيان ان "نادي الاتصالات حصل على المركز الثالث المكرر بتحقيقه ذهبية وثلاث فضيات وبرونزية واحدة وكان تقارب النتائج دليلا واضحا على قوة المنافسة بين جميع الفرق المشتركة اذ لم يحسم الترتيب الفرقي حتى النزال الاخير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان تهيمن على نتائج بطولة العراق للناشئين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان تهيمن على نتائج بطولة العراق للناشئين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).