الصحة العراقية توضح بشأن أعراض ما بعد التعافي من كورونا

2021/07/03 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت، بشأن إمكانية إصابة المنعافين من كورونا بأعراض وآثار صحية بعد شفاءهم وتستمر لفترات مختلفة مجرد دراسات وبيانات يجري التدقيق فيها في الوقت الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "الدراسات تشير إلى أن بعض الأشخاص الذين يتماثلون للشفاء بعد الإصابة بكورونا قد يكون لديهم بعض الآثار والأعراض الصحية البسيطة التي تستمرّ لمدد مختلفة، والموضوع قيد الدراسة حتى الآن".

وأضاف أن "الوزارة في طور جمع البيانات وتحليلها ومشاركة التجارب بين دول العالم، والمعلومات بهذا الشأن ليست حاسمة وفي حال ثبوتها لدى الجهات الرسمية، سوف تُنشر عبر المصادر المختصة الرصينة".

من جانبه أكد عضو خلية الأزمة في دائرة صحة الرصافة عباس عويد الحسيني ان "الكثير من متعافي كورونا تظهر عليهم أعراض تبدأ من الدماغ كضعف الذاكرة أو النسيان أو تجلطات دماغية، قد تصل إلى مرحلة الزهايمر المبكر بسبب الفيروس"، مضيفاً أنه "من الممكن أيضاً أنْ يحدث ضعف في البصر والعضلات وفقدان اللياقة وضعف في عملية التنفس تستمرّ من ستة أشهر إلى عام، وجميع ما ذكر مستند إلى قراءات وبحوث تمَّ إجراؤها على متعافي كورونا".

بين الحسيني أن "أعراض مصابي كورونا أصبحت مختلفة، فمن الممكن أن يكون أي عارض مرضي يظهر على المصاب نتيجته كورونا".

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