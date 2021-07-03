النفط تحيل مصفى ذي قار الاستثماري إلى شركة صينية

2021/07/03 | 16:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، إحالة مصفى ذي قار الاستثماري الى شركة الاوسط للطاقة التي تضم عدداً من الشركات الصينية الكبيرة.وقال وزير النفط في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المصفى يضم وحدات انتاجية متكاملة، وسيكون بطاقة 100 ألف برميل في اليوم، وينفذ وفق احدث المواصفات الفنية …

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