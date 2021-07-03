2021/07/03 | 16:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت فرق الدفاع المدني في بغداد الرصافة، من إخماد حريق واسع الانتشار اندلع بحشائش واعشاب وأشجار نخيل داخل بستان في منطقة الجادرية.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحادث وأخمدت ألسنة اللهب المتصاعدة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير بعد تطويق النيران ومحاصرتها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق واسع الانتشار داخل بستان في الجادرية first appeared on النور نيوز.

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