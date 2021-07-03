مكافأة أمريكية مقابل معلومات عن قيادي في القاعدة

2021/07/03 | 16:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافأة تصل إلى 4 ملايين دولار، مقابل معلومات عن القيادي في تنظيم القاعدة “إبراهيم القوسي”.ووصفت الخارجية الأمريكية في تغريدة عبر “تويتر”، “القوسي” بالإرهابي، وإنه ترك بلده السودان، من أجل تلقي الأوامر من قيادته بإيران، ليعيث خرابا في اليمن.وأشارت إلى أن له أسماء أخرى، الشيخ …

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