وزارة الثقافة تنفي قيام بعثاتٍ آثارية أمريكية وألمانية وايطالية بحملات تنقيب في مدينة الناصرية مطلع شهر تشرين الأول المقبل

2021/07/03 | 16:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نفت وزارة الثقافة، قيام بعثاتٍ آثارية أمريكية وألمانية وايطالية بحملات تنقيب في مدينة الناصرية مطلع شهر تشرين الأول المقبل.وقالت في تصريح اليوم:" انها تنفي استعداد العراق لاستقبال أفواج من الحجاج المسيحيين وقيام بعثاتٍ آثارية أمريكية وألمانية وايطالية بحملات تنقيب في مدينة الناصرية مطلع شهر تشرين الأول المقبل"./انتهى7

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