2021/07/03 | 16:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل عن احالة مصفى ذي قار الاستثماري الى شركة الاوسط للطاقة الذي تضم عدداً من الشركات الصينية الكبيرة .وقال الوزير في بيان : ان المصفى يضم وحدات انتاجية متكاملة وسيكون بطاقة 100 الف برميل باليوم ، وينفذ وفق احدث المواصفات الفنية والجودة والتكنلوجيا المتقدمة (يورو 5) ".واشار اسماعيل " الى اهمية هذا المصفى في دعم قطاع التصفية في العراق ، وخطط الحكومة في التنمية المستدامة وفي تغطية جزء كبير من الحاجة المحلية لانواع الوقود ، فضلاً عن توفير فرص عمل لابناء المحافظة".وعبر وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل عن امله في توقيع العقد خلال هذا الشهر./انتهى ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يعلن احالة مصفى ذي قار الاستثماري الى شركة الاوسط للطاقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يعلن احالة مصفى ذي قار الاستثماري الى شركة الاوسط للطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).