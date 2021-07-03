العراق يوقع عقد مشروع نفطي جديد مع شركات صينية كبيرة

2021/07/03 | 16:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم السبت، توقيع عقد مع شركات صينة كبيرة لتطوير مصفى ذي قار .وقال اسماعيل في بيان، “تم احالة مصفى ذي قار الاستثماري الى شركة الاوسط للطاقة الذي تضم عدداً من الشركات الصينية الكبيرة”.وأضاف، ان “المصفى يضم وحدات انتاجية متكاملة وسيكون بطاقة 100 الف برميل باليوم ، وينفذ وفق احدث المواصفات الفنية والجودة والتكنلوجيا المتقدمة (يورو 5)”.واشار وزير النفط الى “اهمية هذا المصفى في دعم قطاع التصفية في العراق، وخطط الحكومة في التنمية المستدامة وفي تغطية جزء كبير من الحاجة المحلية لانواع الوقود، فضلاً عن توفير فرص عمل لابناء […]

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