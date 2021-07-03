الكمارك: ضبط مواد خطرة في ام قصر الجنوبي

2021/07/03 | 16:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم السبت، عن ضبط مواد خطرة سريعة الاشتعال في كمرك ام قصر الجنوبي.وقالت الهيئة في بيان، إن “كوادرها في مركز كمرك ام قصر الجنوبي وبناء على معلومات جهاز المخابرات الوطني تمكن من ضبط حاوية حجم 40 قدم تحتوي على مواد خطرة سريعة الاشتعال مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد”.وأشارت إلى أنه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وفق قانون الكمارك النافذ”.

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