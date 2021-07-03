2021/07/03 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: معتصم السيد احمد

لا شكَّ أنَّ العملَ المؤسّسيَّ أفضلُ

وأكثرُ عائداً على المُجتمعِ منَ

العملِ الفرديّ، إذ إنَّ فيهِ تجميعاً

للطّاقاتِ، واستقرارا نسبيّاً للعملِ،

لكنَّ استجلاب النّموذجِ الكنسيّ

ل

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