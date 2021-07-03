أوّل فريق توصيل طلبات يتمكّن مع تطوير إمكانياته في مركز قضاء الحمدانية

2021/07/03 | 16:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلام منظمة الرسل الصغار للإغاثة والتنمية بعد إن ازدادت حالات البطالة للشباب في محافظة نينوى والعراق بصورة عامة، كان لا بدّ للعديد من الشباب أن يفكّروا ويبتكروا طرقا أخرى للحصول على فرص عمل من أجل مواصلة الحياة وكسب المعيشة من خلال مشاريع وأنشطة ابتكارية لم يتم التطرق إليها، وكانت هذه الفكرة جزءاً لحل مشكلة يعاني …

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