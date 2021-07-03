2021/07/03 | 16:56 - المصدر: عين العراق

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السبت 3 يوليو 2021 | 04:55 مساءً

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ريال مدريد يحدد موعدا نهائيا لانتهاء أعمال تجديد البرنابيو

كشفت تقارير صحفية اسبانية، السبت، عن الموعد النهائي لانتهاء أعمال التطوير في ملعب نادي ريال مدريد "سانتياغو برنابيو".



ووفقاً لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، اليوم، فإن "مسؤولي ريال مدريد حددوا شهر كانون الاول من العام 2022، موعداً لانتهاء أعمال التطوير فى ملعب سانتياغو برنابيو بشكل نهائي، وذلك بالتزامن مع بطولة كأس العالم 2022 فى قطر".



وأضافت الصحيفة أن "إدارة ريال مدريد تكثف من جهودها من أجل أن يكون السانتياغو جاهزاً لاستضافة مباريات ريال مدريد في 11 كانون الاول المقبل، وهو موعد أول مباراة بالدوري سيعود فيها الجمهور للبرنابيو".



وأشارت إلى أن "ريال مدريد أمامه أكثر من شهرين لإعداد الملعب المغلق حاليًا بسبب الأعمال، بدءًا من العشب بالإضافة للمدرجات، ليكون جاهزاً في 11 كانون الاول المقبل".



وأكدت أن "ريال مدريد لديه استراتيجية واضحة يجب اتباعها عندما يعود الجمهور إلى الملعب، وهى استراتيجية أن تتبع ما فعلته بالفعل قبل انتشار الوباء وستتوقف الأعمال في يوم المباراة وستستمر باليوم التالي".



وأشارت إلى أن "مسؤولي ريال مدريد لم يفكروا أبدًا بخوض مباريات الموسم الجديد على ملعب آخر غير سانتياغو برنابيو".



واختتمت بأن "إدارة الريال تطمح بأن يتواجد أكثر من 50 ألف خلال المباراة الأولى والتي ستقام على ملعب النادي".

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