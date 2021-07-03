بيان من الصحة بشأن تخزين لقاحات كورونا بعد ’ ليلة الانهيار’

2021/07/03 | 16:57 - المصدر: وكالة ناس

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ان جميع اللقاحات يتم خزنها وحفظها في ثلاجات خاصة لحفظ وخزن اللقاحات ومعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف و مؤهلة للمحافظة على درجات حرارة تناسب الدرجات الموصى بها لحفظ اللقاحات بين ٢ الى ٨ درجة مئوية ويمكنها المحافظة على هذه الدرجات حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي و لمدة ٧٢ ساعة بدون اي تأثر

كما ان جميع اللقاحات التي توجد في المراكز الصحية لا تحتاج الى درجات حرارة تحت الصفر

وان جميع المستشفيات والمراكز الصحية مجهزة بمولدات تعوض فترة الانقطاع ان حدث

كذلك توجد انظمة لمراقبة درجات حرارة الخزن بصورة مستمرة تساعد في ضمان المحافظة على درجات حرارة الخزن

ولم تتأثر كما اشيع فجميعها مؤمنة للاستخدام

لذلك نأكد على ضرورة واهمية اخذ اللقاح لمنع استمرار تفشي الوباء ولربما ظهور موجات اخرى ممكن ان تكون اخطر واشد من الحالية ...تحياتي لكم جميعا هذا للتوضيح واجابة عن اسئلتكم مع الاحترام

د.



ربى فلاح حسن / عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة

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