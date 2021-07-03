2021/07/03 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎ متابعة/ المركز الخبري الوطني تعد وفاة أيقونة هوليوود، مارلين مونرو لغزًا حتى وقتنا هذا، حيث أثارت وفاتها العديد من الاحتمالات من الانتحار أو تناول جرعة زائدة من المهدئات أو الاغتيال السياسي.وكشف تقرير جديد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في شهادة جديدة..



شقيق جون كينيدي متورط بقتل النجمة مارلين مونرو بالسم المركز الخبري الوطني.

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