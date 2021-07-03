2021/07/03 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت، بشأن إمكانية إصابة المتعافين من كورونا بأعراض وآثار صحية بعد شفاءهم، لافتة الى انها تستمر لفترات مختلفة مجرد دراسات وبيانات يجري التدقيق فيها في الوقت الحالي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تصدر توضيحا بشأن إصابة المتعافين من كورونا بأعراض جانبية المركز الخبري الوطني.

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