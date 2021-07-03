هجوم إلكتروني

2021/07/03 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

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استهدف هجوم الكتروني، اليوم السبت، 200 شة أميركية ببرمجيات الفدية الخبيثة.

وذكرت مركز الإعلام الرقمي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "200 شركة أمريكية تعرضت لهجوم إلكتروني "موسع" ببرمجيات الفدية الخبيث".

واضاف المركز، ان "الهجوم استهدف شركة تكنولوجيا المعلومات كاسيا في ولاية فلوريدا قبل أن ينتشر بين الشبكات المؤسسية التي تستخدمبرمجيات الشركة".

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