الموقف الوبائي اليومي لاصابات كورونا في العراق- عاجل

2021/07/03 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل أكثر من 5375 إصابة جديدة في عموم العراق خلال 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 25 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي تلقته (بغداد اليوم)، ان "المؤسسات الصحية في العراق سجلت خلال 24 ساعة الماضية نحو 5375 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعموم البلاد وأكثر من 5094 حالة شفاء".

وأفادت انه "سجل خلال 24 ساعة الماضية 25 حالة وفاة بالوباء فيما بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح التراكمي نحو 921 الف و 890 شخص".

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