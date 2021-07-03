محافظ بغداد يعلن تشكيل لجنة لرفع التجاوزات على شبكات الماء والكهرباء

2021/07/03 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة عليا لرفع التجاوزات الحاصلة على شبكات الماء والكهرباء تفعيل فوج الطوارئ لرفع التجاوزات.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته (بغداد اليوم)، ان "محافظ بغداد محمد جابر العطا عقد اجتماع لخلية الأزمة الذي ضمت نائبي المحافظ الفني والإداري، والمعاون الفني، ومعاون محافظ لشؤون الطاقة، ومعاون محافظ بغداد لشؤون الخدمات، والمسؤولين في قطاع الماء، والكهرباء، وعدد من القادة الامنيين، ومديرو النواحي الوحدات والإدارية".

وأضاف البيان ان "الاجتماع ناقش حصة العاصمة بغداد من الطاقة الكهربائية، وخطوط الطوارئ التي تنخفض ساعات التجهيز فيها نتيجة انقطاع التيار، او سقوط أبراج الطاقة".

وطالب العطا بحسب البيان، وزارة الكهرباء بـ"إعادة الجدولة، وزيادة ساعات تجهيز الطاقة، بسبب توقف محطات المياه المجهزة لمناطق واطراف العاصمة".

وقال ان "أزمة المياه تتفاقم نتيجة انقطاع الأنهر الفرعية من قبل وزارة الموارد المائية، وربما بسبب تخفيض الحصص الاروائية"، مبينا ان " المشكلة تتمثل في ان محطات المياه في بغداد منصوبة على تلك الأنهر".

ولفت الى ان "مجمعات الماء تعمل على عاملين رئيسيين هما، مصدر الماء والكهرباء، فاذا كان مصدر الماء غير موجود من خلال تخفيض الانهر الفرعية، يرافقه انقطاع للتيار الكهرباء المغذي للمحطات، كيف سيتم إيصال الماء إلى الأطراف والنواحي"، منوها الى "عقد اجتماع في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وحضور نواب وممثلين عن وزارة الإعمار والإسكان، والموارد المائية، لغرض مناقشة أزمة المياه، والمشاريع الخاصة بها، وتحديدا الأزمة الموجودة في منطقة النهروان".

واضاف العطا ان "هناك تجاوز كبير من المواطنين، على خطوط الماء المغذية للاقضية والنواحي، وهذه التجاوزات تؤثر بشكل كبير على تجهيز المياه للمناطق البعيدة، وتعتبر تعدي على حقوق المناطق الأخرى"، لافتا إلى "وضع عدة مقترحات لحل الأزمة، سترفع إلى مجلس الوزراء، وسيتم مناقشتها مع دولة رئيس الوزراء".

وتابع، ان"العاصمة بغداد تعاني من حيف كبير من حيث تجهيز الطاقة الكهربائية، والحصة المائية، لا سيما وإنها تشكل أكثر من 25 % من سكان العراق".

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