محافظ بغداد يعلن تشكيل لجنة لرفع التجاوزات على خطوط الماء والكهرباء

2021/07/03 | 17:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، تشكيل لجنة لرفع التجاوزات الحاصلة على شبكات الماء، وخطوط الكهرباء، وتفعيل فوج الطوارئ المخصص لرفع التجاوزات.وذكر بيان لمكتب المحافظ" ان العطا عقد اجتماعا لخلية الأزمة الذي ضم نائبي المحافظ الفني والإداري علي العيثاوي،وكريم محمد، والمعاون الفني لمحافظ بغداد حيدر والي ومعاون محافظ لشؤون الطاقة قيس الكلابي، ومعاون محافظ بغداد لشؤون الخدمات أركان البياتي، والمسؤولين في قطاع الماء، والكهرباء، وعدد من القادة الامنيين، ومديري النواحي الوحدات والإدارية: ناقش حصة العاصمة بغداد من الطاقة الكهربائية، وخطوط الطوارئ التي تنخفض ساعات التجهيز فيها نتيجة انقطاع التيار، او سقوط أبراج الطاقة"، مطالبا وزارة الكهرباء بإعادة الجدولة، وزيادة ساعات تجهيز الطاقة، بسبب توقف محطات المياه المجهزة لمناطق واطراف العاصمة.وقال العطا في مؤتمر صحفي عقده بع الاجتماع :أن أزمة المياه تتفاقم نتيجة انقطاع الأنهر الفرعية من قبل وزارة الموارد المائية، وربما بسبب تخفيض الحصص الاروائية، ولكن المشكلة تتمثل في ان محطات المياه في بغداد منصوبة على تلك الأنهر"، لافتا الى "ان مجمعات الماء تعمل على عاملين رئيسيين هما، مصدر الماء والكهرباء، فاذا كان مصدر الماء غير موجود من خلال تخفيض الانهر الفرعية، يرافقه انقطاع للتيار الكهرباء المغذي للمحطات، كيف سيتم إيصال الماء إلى الأطراف والنواحي".وبين محافظ بغداد" انه تم عقد اجتماع في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وحضور نواب وممثلين عن وزارة الإعمار والإسكان، والموارد المائية، لغرض مناقشة أزمة المياه، والمشاريع الخاصة بها، وتحديدا الأزمة الموجودة في منطقة النهروان".واضاف العطا "هناك تجاوز كبير من المواطنين، على خطوط الماء المغذية للاقضية والنواحي، وهذه التجاوزات تؤثر بشكل كبير على تجهيز المياه للمناطق البعيدة، وتعتبر تعدي على حقوق المناطق الأخرى"، لافتا إلى "وضع عدة مقترحات لحل الأزمة، سترفع إلى مجلس الوزراء، وسيتم مناقشتها مع دولة رئيس الوزراء".واوضح "ان العاصمة بغداد تعاني من حيف كبير من حيث تجهيز الطاقة الكهربائية، والحصة المائية، لا سيما وإنها تشكل أكثر من 25 % من سكان العراق"./انتهى ح

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