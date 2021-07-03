تسجيل 5375 اصابة و 5094 حالة شفاء بكورونا في عموم العراق اليوم

2021/07/03 | 17:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 5375 حالة اصابة و 2094 حالة شفاء ، و 25 حالة وفاة بكورونا ، في عموم العراق ،خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .و اشارت الى تلقي (921890)شخصاً للقاح./ انتهى ح

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