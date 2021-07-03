2021/07/03 | 17:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ينفث بركان يبعد 50 كيلومترا جنوب مانيلا، غازا ساما منذ نحو أسبوع مغرقا العاصمة الفلبينية وضواحيها في ضباب دخاني رمادي، يمكن أن يشكل خطورة على أكثر من 300 ألف شخص.ويقع بركان ”تال“ وسط بحيرة، وهو من أكثر البراكين نشاطا في الفلبين، الواقعة في ”حزام النار“ في المحيط الهادئ، وهي منطقة ذات نشاط بركاني وزلزالي كثيف.وبدأ البركان، قبل أيام، بنفث كميات متزايدة من ثاني أكسيد الكبريت، وغطى العاصمة تدريجيا بضباب دخاني؛ الأمر الذي دفع السلطات إلى تحذير الأشخاص الذين يعانون أمراضا، وقدّرت أن الدخان قد يكون خطرا على حياة أو صحة أكثر من 300 ألف شخص.وأوضحت الحكومة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفلبين..



بركان “تال” ينفث غازا ساما قد يهدد مئات الآلاف في مانيلا‎ عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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