محتجو كربلاء يقطعون طريق الحج البري احتجاجاً على انقطاع الكهرباء والماء

2021/07/03 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كربلاء

تظاهر العشرات من أهالي كربلاء، السبت، احتجاجا على تردي واقع المنظومة الكهربائية في المحافظة.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم) ان "محتجين من أهالي كربلاء اقدموا على قطع إحدى الطرق الرئيسة كخطوة تصعيدية احتجاجا على انقطاع الماء والكهرباء في المحافظة".

وأضاف المصدر ان المحتجين قاموا بقطع طريق الحج البري من خلال حرق إطارات السيارات احتجاجا على تردي واقع الكهرباء في مناطقهم".

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