القبض على متهم بحوزته مادة الكريستال المخدرة في الديوانية

2021/07/03 | 17:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/القت القوات الامنية على متهم بحوزته مادة الكريستال المخدرة في الديوانية .وذكر بيان لوزارة الداخلية " ان سيطرة عفك التابعة الى قيادة شرطة الديوانية القت القبض على أحد المتهمين القادمين من محافظة ذي قار باتجاه الديوانية بعد أن ضبطت بحوزته مادة الكريستال المخدرة مع امبولة تستخدم لشم المخدرات،"./انتهى ح

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