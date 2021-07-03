2021/07/03 | 17:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم السبت، أن مشروع القانون الخاص بتعويض ضحايا مستشفى ابن الخطيب سيكتمل فنياً وقانونياً خلال أسبوعين”، موضحة ابرز فقراته، فيما حددت موعد إعادة افتتاح المستشفى أمام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريبا..



إكمال مشروع القانون الخاص بتعويض ضحايا ابن الخطيب المركز الخبري الوطني.

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