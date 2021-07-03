عاجل | الكاظمي يترأس اجتماعا لخلية الأزمة الطارئة لمعالجة وضع الكهرباء

2021/07/03 | 17:37 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي يوجه الوزارات بتوفير التسهيلات لمعالجة عاجلة لأزمة الكهرباءالكاظمي يوجه ببذل أقصى الجهود لتعزيز حماية ابراج الطاقة من الاستهدافاجتماع خلية الأزمة يوصي بضرورة تجهيز القدرة مع إيران كحل سريع للصيفاجتماع خلية الأزمة يوجه شركات الطاقة بالفحص الحراري المستمر لخطوط الضغط

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