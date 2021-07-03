2021/07/03 | 17:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تراس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الإجتماع الاول لخلية الازمة الطارئة لمعالجة وضع الكهرباء، التي وجه بتشكيلها إمس الجمعة، فيما خرج عن الاجتماع توصيات عاجلة.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “حضر الاجتماع الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء، للتحقيق بشأن ما حدث من انطفاء المنظومة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برئاسة الكاظمي..



خلية أزمة الكهرباء تصدر توصيات عاجلة first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برئاسة الكاظمي.. خلية أزمة الكهرباء تصدر توصيات عاجلة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برئاسة الكاظمي.. خلية أزمة الكهرباء تصدر توصيات عاجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).