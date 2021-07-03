2021/07/03 | 17:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة لرفع التجاوزات على شبكات الماء، وخطوط الكهرباء.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محافظ بغداد أوضح خلال مؤتمر صحفي، عقده بعد اجتماع لخلية الأزمة الذي ضم عدداً من المسؤولين أن الاجتماع ناقش حصة العاصمة من الطاقة الكهربائية، وخطوط …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد تشكل لجنة لرفع التجاوزات على الماء والكهرباء first appeared on النور نيوز.

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