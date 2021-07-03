تعرف على الموقف الوبائي لكورونا في العراق

2021/07/03 | 17:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الصحة العراقية في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 5375 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 5094 حالة للشفاء و25 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم العراق.

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