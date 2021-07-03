2021/07/03 | 17:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم السبت، أن مشروع القانون الخاص بتعويض ضحايا مستشفى ابن الخطيب سيكتمل فنياً وقانونياً خلال أسبوعين”، وفيما أوضحت أبرز فقراته، حددت موعد إعادة افتتاح المستشفى أمام المراجعين.وقال عضو اللجنة جواد الموسوي، للوكالة الرسمية إن “اللجنة أعدت مشروع قانون خاص لتعويض ضحايا مستشفى ابن الخطيب واحتساب المتوفين شهداء”.وأضاف، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تحدد موعد إكمال مشروع قانون حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تحدد موعد إكمال مشروع قانون حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).