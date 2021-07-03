2021/07/03 | 17:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن تنظيم "داعش" الإرهابي، ليل

الجمعة-السبت، هجوماً من عدة محاور على

منطقة البحيرة في مدينة حديثة الواقعة

بمحافظة الأنبار غربي العراق، ما تسبب

بسقوط تسعة قتلى وجرحى من صيادي الأسماك

في المنطقة.

وأكدت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى جراء هجوم لتنظيم "داعش" استهدف صيادين في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى جراء هجوم لتنظيم "داعش" استهدف صيادين في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).