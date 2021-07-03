مفوضية الانتخابات تعلن اجراءاتها بشأن البطاقات “قصيرة الأمد”

2021/07/03 | 17:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت مفوضية الانتخابات ،اليوم السبت، عن إجرائتها بشأن البطاقات “قصيرة الأمد”، فيما أشارت إلى مساعيها لأن تكون الانتخابات المقبلة الأرصن بعد 2003.واوضحت المفوضية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مجلس […]

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