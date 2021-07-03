إجراءات مفوضية الانتخابات بشأن البطاقات “قصيرة الأمد”.. تعرف عليها

2021/07/03 | 17:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، اجراءاتها بشأن البطاقات “قصيرة الأمد” وذكرت في بيان، انه “يتابع مجلس المفوضين بكثير من الحرص والاهتمام، ما يدور في الرأي العام العراقي ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يخص العملية الانتخابية المقبلة وضبط آلية التصويت بالبطاقات (قصيرة الأمد) غير المُحدثة، ولأن المفوضية بكافة طواقمها تبذل قصارى جهودها لإنجاح عملها؛ […]

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