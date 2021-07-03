2021/07/03 | 17:58 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثقافة وفنون

السبت 3 يوليو 2021 | 05:27 مساءً

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الثقافة تنفي استقبال العراق لأفواج الحجاج المسيحيين

نفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار الأخبار والتقارير التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن استعداد العراق لاستقبال أفواج من الحجاج المسيحيين، وقيام بعثاتٍ آثاريةٍ أمريكيةٍ وألمانيةٍ وايطاليةٍ بحملات تنقيب في مدينة الناصرية مطلع تشرين الأول المقبل.



وقالت الوزارة في بيانٍ إنَّ هذه التقارير الاخبارية عارية عن الصحة، لأنها مخالفة لتعليمات لجنة الصحة والسلامة، فيما أوضح أن دور الوزارة يقتصر حالياً على تسهيل دخول عددٍ محدودٍ من الزوار المهتمين بالآثار والوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية إسوةً بالإجراءات المتبعة مع الصحفيين الأجانب وبعض الشخصيات التي تروم دخول البلاد للمشاركة في فعاليات مختلفة وبما ينطبق مع شروط الصحة والسلامة، ووفق ظروف وتطورات جائحة كورونا.



وتابع البيان، نهيب بوسائل الإعلام بضرورة التأني والتدقيق بشأن المعلومات المتداولة بهذا الشأن مراعاةً للمكانة التي تبوأها العراق عن جدارةٍ واستحقاق، ولتظل المصداقية السمة البارزة في الإعلام الوطني الرصين".

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