’المكتبة العلمية’ تدق أجراس عودة النشاط الثقافي في شارع النجفي (فيديو)

2021/07/03 | 17:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دبت الحياة مجدداً في شارع النجفي في أيمن مدينة الموصل، بعد سبات قسري فرضته الحرب الدامية التي شهدتها المدينة والذي دام لسنوات عدة.

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واجرت كاميرا "ناس"، جولة في مكتبة اسامة عبدالرحمن، الذي افتتح أبوابها مؤخراً، حيث تعد مكتبته "العربية" التي يعود تاريخ افتتاحها إلى العام 1921، أولى المكتبات التي تعود إلى الحياة مجدداً في الشارع العلمي.

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