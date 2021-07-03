2021/07/03 | 17:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بأن حركة “طالبان” تواصل توسيع رقعة الأراضي الخاضعة لسيطرتها في أفغانستان، فيما أعلنت حكومة كابل قضاء قواتها على عشرات المسلحين خلال اليوم الأخير.ونقلت قناة “طلوع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افغانستان..



أنباء عن سقوط عدة مناطق في قبضة “طالبان” وكابل تعلن تصفية عشرات المسلحين المركز الخبري الوطني.

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