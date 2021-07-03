2021/07/03 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطالبة من محافظ بغداد تخص أصحاب المولدات الأهلية

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