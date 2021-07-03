2021/07/03 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم السبت، عن اتخاذها عدد من الإجراءات بشأن البطاقات القصيرة الأمد، مبينة ان من بينها سحب البطاقة بعد التصويت مباشرة.

وقالت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مجلس المفوضين يتابع بكثير من الحرص والاهتمام، ما يدور في الرأي العام العراقي ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يخص العملية الانتخابية المقبلة وضبط آلية التصويت بالبطاقات قصيرة الأمد غير المُحدثة"، مبينة ان "المفوضية بكافة طواقمها تبذل قصارى جهودها لإنجاح عملها؛ للدرجة التي وصلت فيها أنها تعمل بدوام كامل حتى في أيام العطل ومن دون توقف لغاية ساعات المساء، لإدراكها أن الانتخابات المقبلة هي أهم انتخابات سيمارسها العراقيون منذ 2003".

وأضافت انها "تعمل على أن تكون الأرصن منذ 18 عاماً، خاصة في ظل اعتمادها على قانون انتخابات جديد"، مشيرة الى ان "المؤسسة بمجلس المفوضين حريصة على إيصال رسالتها الحازمة بما يتعلق بتحقيق نزاهة الانتخابات، لذا اتخذت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سلسلة إجراءات لضمان التصويت بالبطاقة الالكترونية غير المُحدثة "قصيرة الأمد" بشكل لا تشوبه أي شائبة أو خرق".

وتابعت ان "من بين الإجراءات التي تم اتخاذها سحب البطاقة الإلكترونية قصيرة الأمد مباشرة بعد التصويت، وإيقاف كل البطاقات الإلكترونية عن العمل بعد الاقتراع مباشرة ولمدة ثلاثة أيام، واخذ بصمات الأصابع العشرة ومطابقتها وفق نظام تقاطع البصمات للتأكد من عدم التصويت في مكان آخر، فضلا عن استصحاب مستمسك رسمي آخر مع البطاقة الالكترونية عند التصويت".

ولفتت المفوضية ان "هذا الامر كله لتفويت الفرصة على من يبث الإحباط بشأن الانتخابات لعدم تحقيق نسبة مشاركة جماهيرية عالية، وأيضاً لكي تضمن المفوضية من جهتها إجراء عملية انتخابية ديمقراطية حقيقية ممثلة لتطلعات الشارع العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات: هذه هي إجراءاتنا بشأن البطاقات "قصيرة الأمد") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات: هذه هي إجراءاتنا بشأن البطاقات "قصيرة الأمد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).