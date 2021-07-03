مفوضية الانتخابات تعلن اجراءاتها بشأن البطاقات

2021/07/03 | 18:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن مجلس المفوضين متابعته بكثير من الحرص والاهتمام، ما يدور في الرأي العام العراقي ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يخص العملية الانتخابية المقبلة وضبط آلية التصويت بالبطاقات "قصيرة الأمد" غير المُحدثة.وذكرت المفوضية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" أن المفوضية بطواقمها كافة تبذل قصارى جهودها لإنجاح عملها؛ للدرجة التي وصلت فيها أنها تعمل بدوام كامل حتى في أيام العطل ومن دون توقف لغاية ساعات المساء، لإدراكها أن الانتخابات المقبلة هي أهم انتخابات سيمارسها العراقيون منذ 2003، وتعمل المؤسسة على أن تكون الأرصن منذ 18 عاماً، خاصة في ظل اعتمادها على قانون انتخابات جديد".وأضافت:" ان المؤسسة بمجلس المفوضين فيها حريصة على إيصال رسالتها الحازمة بما يتعلق بتحقيق نزاهة الانتخابات، لذا اتخذت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سلسلة إجراءات لضمان التصويت بالبطاقة الالكترونية غير المُحدثة "قصيرة الأمد" بشكل لا تشوبه أي شائبة أو خرق".واكدت على سحب البطاقة الإلكترونية "قصيرة الأمد" مباشرة بعد التصويت وإيقاف كل البطاقات الإلكترونية عن العمل بعد الاقتراع مباشرة ولمدة ثلاثة أيام.وأشارت إلى أخذ بصمات الأصابع العشرة ومطابقتها وفق نظام تقاطع البصمات للتأكد من عدم التصويت في مكان آخر.ودعت الى استصحاب مستمسك رسمي آخر مع البطاقة الالكترونية عند التصويت.وبينت ان ما هذا كله إلا لتفويت الفرصة على من يبث الإحباط بشأن الانتخابات لعدم تحقيق نسبة مشاركة جماهيرية عالية، وأيضاً لكي تضمن المفوضية من جهتها إجراء عملية انتخابية ديمقراطية حقيقية ممثلة لتطلعات الشارع العراقي./انتهى7

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