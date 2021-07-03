الكاظمي يترأس اجتماعا لخلية الازمة الطارئة لمعالجة وضع الكهرباء | فيديو

2021/07/03 | 18:07 - المصدر: قناة التغيير

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رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعا لخلية الازمة الطارئة لمعالجة وضع الكهرباء

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