2021/07/03 | 18:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أوضحت لجنة التعليم النيابية، اليوم الجمعة، أسس معادلة الشهادات حسب القانون الجديد رقم 20 لسنة 2020، وفيما علقت على عدم الاعتراف بشهادات بعض الجامعات الأجنبية، حددت فرقاً تضمنه القانون الجديد.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم النيابية توضح موقفها من عدم الاعتراف بشهادات ثلاث جامعات أجنبية المركز الخبري الوطني.

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