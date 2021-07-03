2021/07/03 | 18:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني، اليوم السبت، باصابة شخص باطلاق نار في الكرادة وسط بغداد.وقال المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، انه تم “اطلاق نار متبادل في منطقة الكرادة داخل، بالعاصمة بغداد”.واضاف ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة شخص باطلاق نار في الكرادة وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

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