2021/07/03 | 18:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، توضيحاً حول إجراءاتها بشأن البطاقات “قصيرة الأمد”، مشددة على تحقيق نسبة مشاركة جماهيرية عالية.وقالت المفوضية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان مجلس المفوضين يتابع بكثير من الحرص والاهتمام، ما يدور في الرأي العام العراقي ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يخص العملية الانتخابية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية الانتخابات توضح إجراءاتها بشأن البطاقات “قصيرة الأمد” first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات توضح إجراءاتها بشأن البطاقات “قصيرة الأمد”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات توضح إجراءاتها بشأن البطاقات “قصيرة الأمد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).