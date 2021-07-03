2021/07/03 | 18:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت سلسلة مخازن “كوب سويدن” السويدية الشهيرة، اليوم السبت، إغلاق جميع متاجرها في البلاد البالغ عددها نحو 800 مؤقتا، بعد تعرضها لهجوم إلكتروني شل عمليات الدفع.وقالت الشركة: “تعرض أحد مقاولينا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هجوم الكتروني يغلق سلسلة مخازن سويدية المركز الخبري الوطني.

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