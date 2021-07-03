هجوم إلكتروني يغلق سلسلة مخازن سويدية

2021/07/03 | 18:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت سلسلة مخازن “كوب سويدن” السويدية الشهيرة، اليوم السبت، إغلاق جميع متاجرها في البلاد البالغ عددها نحو 800 مؤقتا، بعد تعرضها لهجوم إلكتروني شل عمليات الدفع.وقالت الشركة: “تعرض أحد مقاولينا لهجوم إلكتروني، ما أدى إلى توقف عمليات الدفع لدينا عن العمل”.وأضافت: “نعبر عن أسفنا لهذا الموقف، ونبذل قصارى جهدنا لمعاودة العمل بسرعة”، دون إعطاء تفاصيل عن وضع التشغيل.وذكرت الشركة سويدية تابعة لمجموعة “فيسما” لتكنولوجيا المعلومات، أن المشكلة مرتبطة بالهجوم الإلكتروني الكبير الذي استهدف شركة “كاسيا” الأمريكية أمس الجمعة.وتزود “كاسيا” شركات عدة بخدمة إدارة تكنولوجيا المعلومات، وأدى الهجوم إلى مطالبة العديد من عملائها بدفع فدية.ويستغل […]

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