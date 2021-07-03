"الكاظمي" يوجه جميع وزارات العراق بتوفير التسهيلات لمعالجة إشكالية الكهرباء

2021/07/03 | 18:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجه مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي، وزارة المالية والوزارات الأخرى بتوفير كل التسهيلات للمعالجة العاجلة للإشكاليات التي تعاني منها وزارة الكهرباء، الى جانب تقديم خطة عمل طارئة للمعالجات كي لا تؤثر على تجهيز المواطنين بالكهرباء.

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